Province: qualità vita, è Treviso la 'città delle donne'

(ANSA) - VENEZIA, 13 DIC - E' la provincia di Treviso l'area del paese in cui è migliore la qualità delle vita delle donne, secondo la 32/a edizione dell'indagine curata dal Sole 24 Ore e pubblicata oggi. Per la prima volta la ricerca ha dedicato uno spazio specifico alla vita delle donne e alle politiche per la parità di genere nelle province italiane. Treviso si piazza in prima posizione, con 693,4 punti, davanti a Prato (691,9), e Siena (689,0). La classifica sulla qualità di vita delle donne è stata definita dalla media dei punteggi conseguiti in 12 indicatori relativi al mondo femminile nelle sue molteplici sfaccettature: la speranza di vita alla nascita; il tasso di occupazione delle donne e l'occupazione giovanile; il gap occupazionale di genere; il tasso di mancata partecipazione al lavoro; il gap retributivo tra uomini e donne; il numero di imprese femminili; gli amministratori ne, sia nelle imprese sia nei Comuni; le violenze sessuali; le performance nello sport; le prestazioni olimpiche. Treviso si è affermata in particolare per "la speranza di vita alla nascita:". (ANSA).