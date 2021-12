Covid: Veneto,3.271 positivi e 4 decessi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 12 DIC - Sono 3.271 i nuovi positivi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che porta a 552.021 il totale dei contagiati e a 49.241 i pazienti attualmente positivi. I deceduti sono 4, facendo salire il totale dei morti da inizio pandemia a quota 12.055. Sono 803 i malati ricoverati in area non critica (nessuna variazione rispetto a ieri) e 125 quelli in area critica (-2). (ANSA).