Procura Verona chiede archiviazione per Morisi

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - La Procura di Verona ha chiesto l'archiviazione per Luca Morisi, l'ex guru social della Lega coinvolto nell'inchiesta per cessione e detenzione di stupefacenti nata dopo la notte trascorsa nella sua abitazione con due ragazzi contattati tramite un sito di incontri. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, il pm ha depositato la richiesta al Gip.

Nell'inchiesta sulla vicenda di Luca Morisi la Procura di Verona ha chiesto l'archiviazione, oltre che per l'ex guru della Lega, anche il secondo indagato, uno dei due romeni ventenni con i quali era stato combinato l'appuntamento per il festino a base di sesso e droga. Lo si apprende da fonti della Procura scaligera.

Anche nel caso del giovane, indagato per cessione della cosiddetta droga dello stupro, il pm ha valutato per l'archiviazione la particolare tenuità del fatto. (ANSA).