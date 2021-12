ANSA-IL-PUNTO/Covid: 4.000 casi,Veneto per ora resta bianco

(ANSA) - VENEZIA, 10 DIC - Il Veneto resta appeso ad un filo nel possibile passaggio in zona gialla per rischio contagi. Ma nonostante i dati terribili - oggi sfiorati i 4.000 nuovi positivi - non sarà dalla prossima settimana. ""Simo in una situazione di pressione che va tenuta sotto controllo, ma che riusciamo a gestire. La prossima settimana il Veneto sarà ancora bianco, perché non abbiamo raggiunto il limite del 15% di ricoverati Covid in area medica (siamo all'11%)" ha annunciato il governatore Luca Zaia. Ma se nei prossimi giorni la regione "dovesse superare il parametro del 15% dei posti occupati in area medica - vorrà dire che nella settimana di Natale saremo in giallo". ha aggiunto.

Intanto il bollettino quotidiano del Coronavirus riporta numeri che non si vedevano da più di un anno. In sole 24 ore sono stati scoperti con i tamponi 3.993 nuovi positivi, che fanno raggiungere un totale diì 544.688 dall'inizio della pandemia.

Forte aumento anche dei decessi , 15, per un numero complessivo di 12.042 vittime dall'inizio della crisi sanitaria.. Cresciuti ancora i soggetti positivi e in isolamento: sono 45.809 (+ 2.190). I dati della situazione ospedaliera riflettono il peggioramento: i malati Covid ricoverati nei reparti medici sono 852 (+55), mentre scendono di poco i posti letto occupati nelle terapie intensive 130 (-2). l'incidenza (siamo a 371,1 casi ogni 100 mila abitanti su un limite di 50)".

Intanto il monitoraggio settimanale della Cabina di regia evidenzia che cinque Regioni, attualmente classificate a rischio moderato, sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto. Tra queste c'è il Veneto, assieme ad Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Marche I dati sull''incidenza del virus nella popolazione confermano questo quadro non confortante. L'Incidenza massima di casi Covid-19, emerge dal monitoraggio settimanale, si registra nella Provincia autonoma di Bolzano, con una valore di 556,1 casi per 100mila abitanti, seguita con valori ampiamente oltre soglia, dal Friuli Venezia Giulia (378 casi per 100mila) e dal Veneto (365,5) .

Le strutture sanitarie sono in sofferenza. Così un primario dell'ospedale di Padova, Giampiero Avruscio, segretario regionale del sindacato primari ospedalieri (Anpo), lancia una proposta: far rientrare in corsia i medici e gli infermieri no vax allontanati dal lavoro, per aiutare il personale a reggere la nuova ondata di ricoveri Covid. Con una forma di controllo semplice: tamponi salivari ogni 24-48 ore. (ANSA).