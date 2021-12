Vaccini: in 10 giorni oltre 28.000 prime dosi in Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 08 DIC - L'arrivo del green pass obbligatorio, prima il lavoro, poi dal 6 dicembre anche per i trasporti pubblici ha indotto una ripresa delle prime dosi di vaccino anti-Covid anche in Veneto. Negli ultimi 10 giorni sono state 28.774 le persone entrate per la prima volta in un centro vaccinale dall'inizio della pandemia. Un trend che nell'ultima settimana si è consolidato intorno alle 3.000 somministrazioni giornaliere, con un picco di 3.741, il 5 dicembre. Nelle ultime 24 ore le prime somministrazioni sono state 3.284. (ANSA).