Convegno ricorda Gigi Ghirotti a cent'anni dalla nascita

(ANSA) - TORINO, 08 DIC - Il 10 dicembre del 1920 nasceva Gigi Ghirotti. La Biblioteca Bertoliana di Vicenza, che ne custodisce le carte, dedica tre giorni - dal 9 all'11 dicembre - al giornalista e scrittore. 'Gigi Ghirotti: 100 anni + 1', a indicare l'anno di ritardo a causa delle restrizioni per il contenimento della pandemia, è il titolo dell'iniziativa organizzata in collaborazione con Comune di Vicenza, Accademia Olimpica, Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti, Società Editrice Manuzio, Giornale di Vicenza, Ordine dei giornalisti del Veneto e Fondazione di Storia di Vicenza.

Prevista la partecipazione di importanti figure del mondo del giornalismo, della letteratura, della politica e della medicina, invitate a ricordare e a celebrare in tre appuntamenti tematici lo scrittore, il giornalista e l'"inviato nel tunnel della malattia" che fu Ghirotti, morto nel 1974 a causa di un tumore.

Allestita al piano nobile del Palazzo una mostra con documenti d'archivio e i filmati originali della Rai sui reportage di Ghirotti, a 50 anni dalla prima pubblicazione a cura di Longanesi, Manuzio Società Editrice presenta la ristampa del capolavoro di Ghirotti, 'Rumor', biografia del cinque volte presidente del Consiglio Mariano Rumor.

La manifestazione, che tra i patrocini ha anche quello della Regione Veneto, si fregia della medaglia di rappresentanza conferita dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. (ANSA).