Omicron: secondo caso sequenziato in Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 07 DIC - Un secondo caso di variante "Omicron" del virus Sars-Cov2 è stato sequenziato in Veneto. Lo ha reso noto il presidente della Regione Luca Zaia.

Si tratta - ha aggiunto - di una donna di 77 anni, residente a Padova. E' stata sottoposta a terapia monoclonale.

La prima variante era stata sequenziata il 3 dicembre scorso in un 40enne vicentino, tornato dal Sudafrica. La moglie e uno dei figli invece, erano stati contagiati dalla variante Delta, contratti probabilmente in altre occasioni. Un altro sequenziamento è in corso sulla figlia più piccola della coppia.

Tutti sono in buone condizioni di salute. (ANSA).