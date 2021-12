Paolo Rossi: una cartolina e un omaggio social a Vicenza

(ANSA) - VENEZIA, 06 DIC - Ventimila cartoline con l'immagine di "Pablito" Rossi saranno distribuite nella città di Vicenza nei prossimi giorni, in concomitanza con il primo anno della sua scomparsa, avvenuta il 9 dicembre 2020 all'ospedale di Siena.

L'iniziativa, presentata oggi in Municipio, è del "Gruppo Amici di Paolo Rossi", con il patrocinio di Comune e in collaborazione con il L.R. Vicenza, il Coordinamento Club Biancorossi e il Consorzio Vicenzaè. Tra i presenti stamani anche il figlio del campione, Alessandro, che vive nel capoluogo berico.

I promotori chiedono chiedono di condividere la cartolina nei social con un selfie e l'hashtag #amicidipaolorossi. Le cartoline, con l'immagine del campione e la scritta "Grazie Paolo", saranno disponibili proprio dal 9 dicembre, nei negozi del centro storico che esporranno la locandina dal titolo "Tutti insieme per Paolo Rossi", negli uffici turistici Iat e nella sede del Consorzio Vicenzaè. Le card saranno inoltre consegnate allo stadio Menti in occasione della partita Vicenza-Como di domenica 12 dicembre.

La cartolina e la grafica sono state realizzate da Ugo Bianco che, da "amico di Paolo Rossi" e tifoso biancorosso, si è offerto di riprodurre digitalmente una foto di archivio del L.R.

