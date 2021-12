Covid: Veneto; + 1.709 contagi, ma è un calo da weekend

(ANSA) - VENEZIA, 06 DIC - Crollo improvviso, ma probabilmente fittizio, dei contagi Covid in Veneto: 1.709 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, dopo una serie di report oltre i 3.000 nelle ultime giornate. Un dimezzamento dei numeri dovuto con ogni probabilità al fisiologico rallentamento del contact tracing la domenica. Si registrano anche 2 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Il totale degli infetti dall'inizio della pandemia sale a 532.291, quello dei decessi a 12.005. Non si ferma la crescita dei ricoveri negli ospedali: nei normali reparti medici si trovano 700 malati Covid (+ 44). Un ricoverato in meno invece rispetto a ieri nelle terapie intensive, 122. (ANSA).