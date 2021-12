Venezia: con Mose in città 71 cm, in mare 116 cm

(ANSA) - VENEZIA, 05 DIC - Venezia e' rimasta nuovamente all'asciutto, stamani, in concomitanza con un picco di marea che ha toccato alle ore 9:05 116 centimetri, misurati in Adritico alla Bocca di Porto del Lido, mentre in città l'acqua è salita al massimo a 71 centimetri sul medio mare misurati alla Punta della Salute.

Si e' trattato del nuovo sollevamento autunnale delle 78 dighe mobili del sistema Mose di protezione della laguna, ancora in fase di completamento. Le previsioni erano di una massima di 115 centimetri. I dati sono stati forniti dal Centro maree del Comune di Venezia. (ANSA).