Gdo: 4 mln investimenti per nuovo Ipercoop Centro Piave

(ANSA) - SAN DONA' DI PIAVE, 04 DIC - Ha comportato investimenti per 4 milioni di euro il nuovo negozio 'Ipercoop' Centro Piave di Coop Alleanza 3.0, inaugurato oggi a San Donà di Piave (Venezia), presenti, tra gli altri, il sindaco Andrea Cereser, il vicepresidente vicario di Coop Alleanza 3.0, Andrea Volta, il consigliere di amministrazione, Daniel Tiozzo. Un punto vendita nel quale sono occupati 170 lavoratori, e che per la Cooperativa appresenta un presidio importante, a servizio di degli oltre 30 mila soci di San Donà e dei consumatori.

I lavori di ristrutturazione, iniziati a settembre 2020, sono stati realizzati a negozio aperto e hanno riguardato tutti i reparti; l'imponente il restyling ha consentito di realizzare anche un nuovo corner dedcato ai prodotti per gli animali domestici, "Amici di Casa Coop", con un'area vendita di 600 metri quadrati. (ANSA).