Dal 18 dicembre prima edizione Venice Cocktail Week

(ANSA) - VENEZIA, 03 DIC - Per una settimana Venezia diventerà 'capitale' della miscelazione di qualità con la prima edizione della Venice Cocktail Week: dal 13 al 19 dicembre Sono 26 i locali selezionati della città che presenteranno in lista quattro drink concepiti appositamente per la manifestazione. Una settimana di incontri, con il patrocinio della Città di Venezia, per portare in laguna l'eccellenza della mixology.

"Si allunga l'elenco di eventi internazionali ospitati da Venezia negli ultimi mesi - commenta l'assessore al turismo Simone Venturini - Moda, arte, spettacoli, enogastronomia e ora anche la miscelazione di alto livello. Siamo particolarmente felici dell'arrivo in città della Cocktail Week, un'occasione importante per raccontare al mondo la grande professionalità dei nostri barmen e la qualità dei prodotti utilizzati".

Il format Cocktail Week, nato a Londra nel 2008, è stato portato in Italia da Paola Mencarelli nel 2016, quando organizzò a Firenze la prima edizione di Florence Cocktail Week. (ANSA).