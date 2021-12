Covid: Veneto torna sopra 3.000 contagi in un giorno

(ANSA) - VENEZIA, 03 DIC - Il Veneto torna sopra i 3.000 casi Covid in solo giorno. Nelle ultime 24 ore sono state 3.116 le persone risultate positive ai tamponi, con una incidenza sul totale dei test del 3,18%. Lo riferisce il bollettino della Regione. Un dato sopra quota 3.000 non si registrava dal gennaio scorso.

Si contano anche 9 decessi, che portano il totale delle vittime a 11.992. Quello degli infetti si aggiorna invece a 525.803; i soggetti attualmente positivi sono 35.705 (+1.877).

Peggiora la situazione ospedaliera. I malati Covid ricoverati sono 664 (+25), di cui 549 (+15) nei rreparti medici, e 115 (+10) in terapia intensiva. (ANSA).