Covid: Ulss Vicenza sospende visite in tutti gli ospedali

(ANSA) - VICENZA, 03 DIC - A causa del significativo incremento dei contagi e una "diffusione significativa" del Covid-19 tra la popolazione, la direzione dell'azienda Ulss 8 Berica di Vicenza ha sospeso da oggi le visite ai degenti ricoverati in tutti gli ospedali del territorio.

Lo rende noto la direttrice generale Maria Giuseppina Bonavina. Fanno eccezione i reparti di Pediatria, in Ostetricia per i padri nella fase finale del parto, al Nido e nelle due ore successive. Restano le visite ai malati terminali e per situazioni particolari, a giudizio dei direttori dei reparti. E' la prima decisione del genere in Veneto, nell'ultima ondata del contagio. (ANSA).