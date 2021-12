Covid: Ulss Vicenza sospende le visite in tutti gli ospedali

A causa del significativo incremento dei contagi, la direzione dell'azienda Ulss 8 Berica di Vicenza ha sospeso da oggi le visite ai degenti ricoverati in tutti gli ospedali del territorio. Lo rende noto la direttrice generale Maria Giuseppina Bonavina. Fanno eccezione i reparti di Pediatria, in Ostetricia per i padri nella fase finale del parto, al Nido e nelle due ore successive. Restano le visite ai malati terminali e per situazioni particolari, a giudizio dei direttori dei reparti. E' la prima decisione del genere in Veneto, nell'ultima ondata del contagio.

Per le attività ambulatoriali si rinnova il divieto di ingresso per gli accompagnatori, ad eccezione per i minori, i pazienti disabili o comunque non autosufficienti, le persone fragili in genere o con difficoltà linguistico-culturali; in ogni caso sarà ammesso un solo accompagnatore.