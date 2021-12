Sanità: Venezia, 100 nuovi infermieri e fisioterapisti

(ANSA) - VENEZIA, 02 DIC - "Ho atteso la vostra laurea più dei vostri genitori". Così oggi il dg dell'Ulss 3 Serenissima, Edgardo Contato, ha commentato le cento proclamazioni a Venezia, tra infermieri e fisioterapisti. Tutti, da subito, con una o più proposte di lavoro in mano.

"Vi abbiamo corteggiato, coccolato - ha sottolineato Contato - ma soprattutto formato duramente per anni. Abbiamo bisogno di voi, sempre. Oggi più che mai. Competenza, freschezza, gioventù: siete il nuovo volto della sanità, che in questo momento sta soffrendo moltissimo. Essere arrivati al vostro traguardo in tempi come questi vuol dire aver sacrificato, aver sofferto, aver gioito, aver vissuto un periodo intenso. E io sono fiero della vostra fatica, anche in termini egoistici, per la boccata d'ossigeno che date alla nostra sanità locale".

Gli infermieri neolaureati, formati dall'azienda sanitaria assieme all'Università di Padova, ne sono arrivati 80, più una ventina di fisioterapisti. I nuovi infermieri hanno discusso la loro tesi al padiglione Rama dell'ospedale mestrino dell'Angelo, con Contato e Francesca Rossi, direttrice delle professioni sanitarie dell'Ulss 3. Altissimi anche i voti dei nuovi fisioterapisti.

Il 94% degli studenti iscritti al terzo anno di infermieristica ha portato a compimento il percorso di studi nei tempi previsti, laureandosi in questa prima sessione d'esame. La sede di Mestre del Corso di laurea in infermieristica afferisce alla Scuola di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, in sinergia e convenzione con l'Ulss 3. Nel corso delle proclamazioni è avvenuto anche il passaggio di testimone tra la "storica" coordinatrice del Corso di laurea, Ornella Bonso, e la nuova responsabile, Chiara Rizzo. I neo fisioterapisti si sono invece formati nella sede veneziana del Corso di Laurea in fisioterapia, all'ospedale Civile. (ANSA).