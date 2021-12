Live Invito al viaggio - Concerto per Battiato diventa album

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Il 21 settembre 2021 l'Arena di Verona è stata la cornice di uno spettacolo unico: "Invito al viaggio - Concerto per Franco Battiato" che diventa ora un album live disponibile dal 3 dicembre in doppio cd e box con 4 vinili (etichetta: International Music and Arts - distribuzione: Universal Music Italia) e sulle piattaforme digitali.

La cosa più sorprendente dell'esibizione che viene presentata in questo album dal vivo è l'abbraccio con cui Franco Battiato ha attraversato la sua esperienza artistica: elettronica, sperimentazione, la musica orchestrale e quella più pop e melodiosa non anticipando i tempi, ma piuttosto avvicinandoli fra loro, rendendoli tutti incredibilmente contemporanei.

E più che un tributo a Franco Battiato, il disco è un incontro fra uno dei più importanti compositori degli ultimi cinquant'anni e tanti artisti che lo sono venuti a cercare e hanno partecipato: Sonia Bergamasco e Cristina Baggio, Arisa, Morgan, Angelo Branduardi, Gianni Morandi, Max Gazzè, Carmen Consoli, Mahmood, Cristina Scabbia e Davide Ferrario, Carlo Guaitoli, Emma, Paola Turci, Fiorella Mannoia, Gianni Maroccolo, Andrea Chimenti, Antonio Aiazzi, Beppe Brotto, Subsonica, Bluvertigo, Vinicio Capossela, Extraliscio, Alice, Juri Camisasca e Nabil Bey, Eugenio Finardi, Simone Cristicchi, Baustelle, Jovanotti, Luca Madonia, Giovanni Caccamo, Fabio Cinti, Colapesce Dimartino, Carmen Consoli, Mario Incudine, Gianna Nannini, Vasco Brondi, Enzo Avitabile, Diodato. (ANSA).