Covid: a Verona dal 4 dicembre obbligo mascherina all'aperto

(ANSA) - VERONA, 29 NOV - Potrebbe scattare da questo weekend l'obbligo di mascherina all'aperto su tutto il territorio comunale di Verona. Lo ha annunciato oggi il sindaco Federico Sboarina, che domani sottoporrà al Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica il provvedimento, pronto ad essere firmato dal primo cittadino. Se non interverranno provvedimenti governativi vincolanti su tutto il territorio nazionale, l'ordinanza del Comune di Verona entrerà in vigore sabato 4 dicembre con validità fino a dopo l'Epifania. (ANSA).