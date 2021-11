Covid: Veneto, + 2.082 contagi e 6 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 28 NOV - Per il quarto giorno consecutivo il Veneto registra un numero di nuovi contagi Covid sopra quota duemila. Nelle ultime 24 ore i casi sono stati 2.082, e si contano anche 6 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti, dall''inizio dell'emergenza sanitaria, sale a 513.531, quello delle vittime a 11.947.

Schizza in alto il numero dei ricoveri. I malati Covid accolti nei reparti medici sono ora 513 (+25), quelli in terapia intensiva 93 (+3). (ANSA).