Bonetti, da Governo 20 mld risorse per autonomia under 21

(ANSA) - VERONA, 28 NOV - "Investire in lavoro e in protagonismo e autonomia dei giovani è prioritario". Lo ha detto Elena Bonetti, ministra della Famiglia, a margine di un incontro al Festival della Dottrina sociale che si chiude oggi a Verona.

"Lo abbiamo fatto - ha spiegato - anzitutto nell'investimento con l'assegno unico universale che parte dal 2022: si sta parlando di 20 miliardi di euro che arrivano a sostenere i giovani fino ai 21 anni direttamente con la riforme previste dal family act approvato alla Camera". "Un provvedimento che appunto investe in lavoro dei giovani, in autonomia abitativa" ha continuato Bonetti. "Pensiamo - ha concluso - alle misure per il sostegno degli affitti, della locazione, della acquisto delle nuove case e per la formazione degli studi, sia universitari, sia professionali". Parlando delle altre misure di sostegno alle famiglie, Bonetti ha confermato che "Il bonus nido si mantiene attivo".. "L'abbiamo voluto introdurre rafforzato in modo universale già due anni fa - ha spiegato - convintamente lo stiamo mantenendo e, nell'ambito del family act, lo estendiamo anche a sostegni per le spese educative, non solo per i primissimi anni di vita". (ANSA).