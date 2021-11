Ferrovie: domenica 28/11 stop circolazione Milano-Pioltello

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - La rimozione di un ordigno bellico causerà il blocco della linea ferroviaria tra Milano e Pioltello dalle 9 alle 12 di domenica prossima 28 novembre. Lo rende noto Trenord sottolineando che il provvedimento è stato disposto dalla Prefettura di Milano. All'intervento si aggiungono lavori strutturali tra Verona e Peschiera del Garda nell'intero fine settimana, per i quali Trenord consiglia la deviazione su Mantova per chi viaggia tra Milano e Verona.

Per far fronte alla prima interruzione, che riguarda le linee Milano-Bergamo via Pioltello, Milano-Brescia-Verona, S5 Varese-Milano-Treviglio ed S6 Novara-Milano-Pioltello, Trenord ha disposto un servizio di bus sostitutivi, che collegheranno le stazioni di Milano Lambrate e Pioltello, saltando le fermate di Segrate e Milano Forlanini.

Negli orari interessati, i convogli del Passante (linee S5 Varese-Treviglio e S6 Novara-Pioltello) non effettueranno le fermate da Milano Lancetti e Forlanini. I treni provenienti da Varese e Novara saranno invece deviati nella stazione di Milano Porta Garibaldi, in cui termineranno il viaggio per ripartire in senso inverso, mentre i treni provenienti da Treviglio faranno lo stesso a Pioltello. A chi viaggia tra Milano e Bergamo Trenord suggerisce di utilizzare i treni della linea Milano-Bergamo via Carnate.

Quanto alla linea Milano-Brescia-Verona le modifiche si aggiungono alle variazioni già previste del servizio, definite Rfi per sabato 27 e domenica 28 per consentire lo svolgimento di lavori in diversi punti della rete.

Oltre al già citato blocco di domenica 28 è da mettere in conto che sabato 27 e domenica 28, negli orari non interessati dalla rimozione dell'ordigno bellico, i treni viaggeranno solo tra Milano Centrale o Milano Lambrate e Peschiera del Garda. Il collegamento con Verona Porta Nuova sarà effettuato con bus sostitutivi, con partenza da Peschiera per Verona ogni 10 minuti. Trenord consiglia a chi viaggia tra Verona e Milano di scegliere il percorso alternativo via Mantova. (ANSA).