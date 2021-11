Turismo:Binter punta su Venezia,Le Canarie a portata di volo

(ANSA) - VENEZIA, 25 NOV - Binter, la maggiore compagnia aerea delle Isole Canarie, è pronta a rilanciare la sua offerta di voli da e per l'aeroporto di Venezia Marco Polo: a partire dal 1 dicembre, infatti, saranno mantenuti i due collegamenti settimanali con Gran Canaria ma anzichè al lunedì e mercoledì si potrà volare al venerdì e lunedì. Un operativo, quindi, in grado di soddisfare sia chi cerca il week end lungo sia chi vuole fermarsi per una intera settimana. Ad annunciare la novità è stato Miguel Angel Suárez Cabrera, direttore commerciale e marketing della compagnia. (ANSA).