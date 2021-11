Covid: in Veneto 2.066 nuovi casi

(ANSA) - VENEZIA, 25 NOV - In Veneto sono 2.066 i nuovi contagi da SarsCov2 registrati nelle ultime 24 ore, dato che che porta il totale a 507.300. Vi sono anche 8 vittime, con il totale a 11.930.

I dati emergono dal bollettino regionale diffuso stamane. Gli attuali positivi sono 25.028, 1.203 in più rispetto a ieri. Sul fronte clinico, i numeri crescono con 449 ricoveri in area non critica (+18) e 85 (+7) in terapia intensiva. (ANSA).