Covid: Gimbe, +42% nuovi casi in Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 25 NOV - Il Veneto presenta dati Covid in peggioramento anche in quest'ultima settimana, 17-23 novembre.

Lo afferma l'analisi della Fondazione Gimbe, spiegando che l'aumento die nuovi casi è del 42,4%, mentre i soggetti attualmente si registra positivi per 100.000 abitanti salgono a 464 rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (6%) e in terapia intensiva (7%) occupati da pazienti Covid-19. La provincia con la peggior perfomance è Padova, con 274 positivi ogni 100.000 abitanti, poi Treviso e Venezia, entrambe con 213. La popolazione che in Veneto ha completato il ciclo vaccinale è pari 76% (media Italia 76,7%) a cui aggiungere un ulteriore 2,4% (media Italia 2,5%) solo con prima dose; (ANSA).