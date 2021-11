Innovazione: a Traviglia l'Innovation Leader Award Angi

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - L'Angi (Associazione nazionale giovani innovatori) ha assegnato l'Innovation leader award 2021 ad Arianna Traviglia, direttrice del Center for cultural heritage technology dell'Istituto italiano di tecnologia a Venezia. Traviglia al momento è coordinatrice del progetto pilota Cultural Landscapes Scanner, risultato di una partnership tra l'IIT e l'Agenzia spaziale europea (Esa) nell'ambito del telerilevamento, per analizzare le immagini satellitari fornite dalla sonda Copernicus e identificare dall'alto nuovi siti archeologici sepolti e ancora sconosciuti in acqua o terra.

(ANSA).