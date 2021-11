Covid: Veneto, 1.931 nuovi casi e 4 morti in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 24 NOV - In Veneto sono 1.931 i nuovi contagi da SarsCov2 registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 505.234. Vi sono anche 4 vittime, con il totale a 11.922. I dati emergono dal bollettino regionale.

L'incidenza dei casi su 90.592 test effettuati (23.285 molecolari e 67.307 rapidi) è del 2,1%. Gli attuali positivi sono 23.825, 1.173 in più rispetto a ieri.

Sul fronte clinico, i numeri crescono con 431 ricoveri in area non critica (+19) e 78 (+1) in terapia intensiva. (ANSA).