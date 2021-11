Acc: Uil Veneto, giunte 3 manifestazioni d'interesse

(ANSA) - VENEZIA, 22 NOV - "All'incontro tenutosi oggi al Ministero dello Sviluppo economico, con la presenza anche del Ministro D'Inca e dell'assessore veneto Donazzan, il commissario Castro ci ha informato che sussistono tre manifestazioni di interesse per l'acquisizione di Acc". Lo dichiarano in una nota Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, e Michele Ferraro, segretario Uilm Belluno, a proposito della vertenza sullo stabilimento di compressori di Borgo Valbelluna.

Una prima manifestazione, precisano i sindacalisti proviene "da un rilevante gruppo italiano che è già presente nel settore della componentistica per elettrodomestici; un'altra proviene da una grande associazione del movimento cooperativo e propone una operazione di workers buyout; una terza infine proviene da un grande produttore asiatico. Ora dobbiamo sperare davvero che queste manifestazioni diventino presto offerte vincolanti.

Invitiamo le Istituzioni - concludono Ficco e Ferraro - a collaborare fra loro a prescindere dalle appartenenze partitiche o dalle opinioni personali, che in passato hanno pesato negativamente sulla vertenza Acc, rendendola oggetto più di dibattici mediatici che di effettivi interventi". (ANSA).