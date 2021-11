Finisce fuori strada nel bellunese, un morto e 4 feriti

(ANSA) - BELLUNO, 21 NOV - Un uomo, Simone Scattolo, è morto in un incidente stradale a Laggio di Cadore, nel comune di Vigo di Cadore. Altre quattro persone sono rimaste ferita, una in maniera grave. La vittima, un vigile del fuoco volontario del distaccamento di Dosoledo, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo finendo rovesciato fuori strada. Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Pieve di Cadore che hanno estratto i feriti, poi assistiti dal personale sanitario del Suem, stabilizzati e trasferiti in ospedale. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte del conducente. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Il comandante dei vigili del fuoco di Belluno, Antonio del Gallo e il personale operativo permanente, volontario e amministrativo. si sono stretti al dolore della famiglia della vittima e dei colleghi del distaccamento di Dosoledo. (ANSA).