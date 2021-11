Torna 'Vardirex', esercitazione con Alpini per allerta calamità

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Dal 15 al 28 novembre, nei comuni di Toscolano Maderno e Salò (BS), Monza e Cesano Maderno e Campiglia dei Berici (VI), l'Esercito Italiano ed in particolare le Truppe Alpine assieme agli Alpini della Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) saranno impegnati nell'esercitazione "VARDIREX" (Various Disaster Relief Management Exercise) giunta alla quarta edizione. Esercitazione che si prefigge lo scopo di ottimizzare il supporto dell'Esercito in attività emergenziali di competenza della protezione civile in caso di allertamento per pubbliche calamità.

In particolare, in Cesano Maderno (Monza Brianza), Salò (BS) e Campiglia dei Berici (VI) due Task Force, coordinate dal Comando Truppe Alpine, su base unità specializzate del Genio dell'Esercito, testeranno il coordinamento delle attività di soccorso e quelle per il ripristino della normalità a seguito di eventi calamitosi con focus su eventi maggiori comportanti rischio idraulico. Punto focale della VARDIREX sarà la simulazione di attività per verificare l'impegno sinergico del sistema emergenziale nazionale, che nella specifica esercitazione si avvarrà della Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini, e su come lo stesso potrebbe intervenire per contrastare eventi di tipo alluvionale, sismico in particolari condizioni meteo avverse e con il vincolo di rispettare le norme di mitigazione da rischio covid 19.

La simulazione di smottamenti, frane e fenomeni alluvionali richiederanno l'intervento immediato dei soccorsi che giungeranno via terra e via lago grazie al simultaneo impegno di personale appartenente alle squadre soccorso alpino militare (SSAM) - soccorritori delle Truppe Alpine - a cui si uniranno i volontari dell'Associazione Nazionale Alpini. Nello specifico, il contributo dell'Esercito sarà incentrato sulla presenza delle Truppe Alpine che schiereranno circa 300 uomini appartenenti alle Brigate Alpine "Julia" e "Taurinense" del 2° reggimento trasmissioni. A questi si uniranno i piloti del 4° reggimento AVES (Aviazione Esercito) di Bolzano. (ANSA).