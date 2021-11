Biennale Architettura, a quota 300mila presenze

(ANSA) - VENEZIA, 20 NOV - Più forte della pandemia. La Biennale di Architettura 2021 viaggia oltre quota 300 mila presenze. Il dato non è ufficiale, ma potrebbe essere raggiunto domani, nell'ultimo giorno di apertura al pubblico. Si tratta di un risultato significativo, a maggior ragione se si considera che gli accessi ai padiglioni dei Giardini e dell'Arsenale sono stati superiori del 10% rispetto al 2018.

"Non posso che lasciare spazio alle emozioni e ai riconoscimenti verso chi ha potuto rendere possibile questo successo", ha riferito oggi il presidente della Biennale, Roberto Cicutto, introducendo l'ultimo incontro di questa edizione, al Teatro Piccolo. "Dopo due anni di grandissimo lavoro per architettura, cinema, danza, teatro, - ha continuato - la Biennale si appresta a rimanere aperta 365 giorni l'anno, perché non è fatta solo di date e festival, per quanto queste manifestazioni ne siano il cuore pulsante".

Cicutto ha quindi accennato a nuove norme a partire dalla prossima Biennale Arte, non entrando nei dettagli, ma spiegando che "tutti coloro che partecipano, da chi allestisce a chi crea e visita dovrà seguire nuove regole di comportamento, che speriamo saranno rispettate per quanto non imposte, così come sono state condivise le restrizioni dovute alla pandemia".

