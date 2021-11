Enel Energia, iniziativa a Padova per economia circolare

(ANSA) - PADOVA, 19 NOV - Enel Energia porta a Padova l'innovativo progetto di economia circolare, °EnelinCircolo, che trasforma in opere d'arte gli oggetti in disuso che possono essere portati dagli utenti nei quattro spazi Enel distribuiti in città. vengono trasformati in opere d'arteL L'iniziativa, ispirata ai principi della sostenibilità e del riciclo, si affida all'arte per la forma espressiva. In questo caso gli spazi Enel Partner della città sono stati personalizzati; all'interno degli store sono stati posizionati dei mini silos dove i cittadini potranno lasciare oggetti 'inutili' che non usano più: soprammobili, giocattoli, dispositivi elettronici e molto altro, saranno ritirati dal personale dei negozi per poi tornare a nuova vita, trasformandosi in vere e proprie opere d'arte per aiutare a riflettere sulle tematiche ambientali ponendo l'accento, oltre che sul recupero del materiale quale fonte di energia, anche sulla circolarità dell'energia umana. Le opere che l'artista Dario Tironi ha realizzao esclusivamente con gli scarti raccolti a Milano (tappa iniziale del progetto itinerante) sono esposte a Padova, per la prima volta in assoluto, in via e Piazza Cavour e nelle vetrine dei 4 Spazi Enel Partner. (ANSA).