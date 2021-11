Premio Allegrini, vincono 'le stanze del vetro' di Landau

(ANSA) - VERONA, 18 NOV - È David Landau, per le mostre sull'arte vetraria dei secoli XX e XXI, nelle "Stanze del Vetro" dell'Isola di San Giorgio a Venezia, il vincitore del Premio Allegrini "L'Arte di mostrare l'Arte" 2021, giunto alla nona edizione. La cerimonia di consegna del riconoscimento si terrà martedì 23 novembre a Villa Della Torre, a Fumane di Valpolicella (Verona). Assieme alla moglie Marie-Rose Kahane, Landau si è avvicinato alle meraviglie del vetro come forma d'arte. È stata una passione cresciuta nel tempo, che lo ha portato, col sostegno della fondazione Pentagram Stiftung, a dare vita nell'isola di San Giorgio a "Le Stanze del Vetro". "Il Premio Allegrini 'L'Arte di mostrare L'Arte' torna in presenza - commenta Marilisa Allegrini - Già questo è un segno di rinascita delle attività culturali e della voglia di dialogo e di incontro, fin dal lontano Rinascimento caratteristica vera di Villa Della Torre, prestigiosa sede del premio stesso. Anche quest'anno ci piace non solo valorizzare una singola mostra, ma il lavoro intero di una vita messa a disposizione dell'organizzazione culturale e dell'amore per il pubblico che David Landau ha saputo così bene esprimere". Quello di Landau a Venezia è uno dei progetti espositivi più raffinati e attenti alla fruizione pubblica di questi ultimi anni, contrassegnato dalla qualità dell'allestimento, dalla cura della didattica e dalla pervasività dell'impianto divulgativo, cui si aggiunge la gratuità della visita e delle guide. Tutto è stato realizzato a partire dall'idea di studiare e far divulgare i segreti di un materiale misterioso e denso di storia qual è il vetro, soffiato e modellato da saperi e abilità di maestri e operai. Un saper fare che una serie di esposizioni straordinarie, organizzate da David Landau, ha fatto conoscere, mostrando le opere migliori dell'arte vetraria non solo muranese dei secoli XX e XXI. (ANSA).