Energia: Terna, in Veneto a ottobre consumi +2,3% sul 2020

(ANSA) - VENEZIA, 18 NOV - Aumentano i consumi elettrici e industriali in Veneto, secondo le analisi di Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale. In regione l'energia elettrica consumata nel mese di ottobre è in crescita del 2,3% rispetto allo stesso mese del 2020. Le fonti rinnovabili hanno coperto il 24% della domanda elettrica regionale.

L'indice Imcei - che prende in esame e monitora in maniera diretta i consumi industriali dei clienti cosiddetti 'energivori' connessi alla rete - fa registrare un aumento regionale dell'1,3% rispetto all'ottobre dello scorso anno. In crescita i comparti di tessile, abbigliamento e calzature; positivi anche i settori di metalli non ferrosi, cartaria, lavorazioni di plastica e gomma. In ripresa i consumi nel comparto della meccanica.

A livello nazionale, l'indice - recentemente ampliato - fa registrare un aumento dei consumi industriali dell'1,3% rispetto ai valori di ottobre dello scorso anno, con la crescita dei settori della siderurgia, della meccanica e dei materiali da costruzione, e flessione nei comparti dei mezzi di trasporto, della chimica, dell'alimentare e dei metalli non ferrosi.La variazione congiunturale su settembre è negativa per l'1,4%.

(ANSA).