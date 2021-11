Covid: in Veneto oltre 1.600 nuovi contagi e 4 morti

Nuovo picco di contagi quotidiani in Veneto, con 1.603 nuovi positivi al Sars-Cov2 che portano il totale a 496.329 casi. Il bollettino regionale segnala anche 4 vittime, con il totale a 11.892. L'incidenza dei casi su 117.123 tamponi effettuati ieri (20.538 molecolari e 96.585 rapidi) è dell'1,36%, in leggero calo sulle 24 ore precedenti. Aumentano di 980 unità i pazienti attualmente positivi, che sono 18.628. Stabile la situazione clinica, con 351 (+2) ricoveri in area non critica e 62, invariati, nelle terapie intensive.

Secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe sono arrivati a 347 i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, e si è evidenziato un aumento dei nuovi contagi (+37,8%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (4,7%) e in terapia intensiva (5,8%) occupati da pazienti Covid-19; Quanto ai vaccini, la popolazione che ha completato il ciclo di immunizzazione è pari 75,9% (media Italia 76,8%) a cui si aggiunge un ulteriore 2,3% (media Italia 2,3%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con dose booster è del 39,8% (media Italia 53,3%); Il tasso di copertura vaccinale con dose aggiuntiva è del 51,8% (media Italia 59,6%). Questo, nell'analisi di Gimbe, l'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Padova 179; Vicenza 152; Treviso 147; Venezia 145; Belluno 119; Rovigo 108; Verona 105.