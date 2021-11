Porti: Napa, pronti a rilanciare la strategia Alto Adriatica

(ANSA) - VENEZIA, 16 NOV - Si è tenuta a Venezia, nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, la prima assemblea generale post Covid-19 dell'Associazione Napa (North Adriatic Port Association), che raduna gli scali di Venezia e Chioggia, Trieste e Monfalcone, Ravenna, quello sloveno di Koper e quello croato di Rijeka.

La riunione è stata preceduta della visita della Coordinatrice Europea del Corridoio Ten-T Baltico-Adriatico, Anne Jensen, che - riporta una nota- ha apprezzato la dinamicità del sistema portuale veneto, elemento imprescindibile per il sistema logistico integrato, con l'aeroporto "core" di Venezia e gli interporti "core" di Padova e Verona.

I rappresentanti dei Porti riuniti nell'associazione hanno confermato la volontà di proseguire e rilanciare il reciproco impegno lungo la rotta della cooperazione e del rafforzamento della collaborazione internazionale, con l'obiettivo di far valere la rilevanza di strategie e progetti comuni soprattutto in sede europea, alla luce delle mutate condizioni economiche e delle complessità che hanno interessato gli ecosistemi portuali negli ultimi due anni.

Accolta favorevolmente la proposta del presidente dell'Authority veneziana, Fulvio Lino Di Blasio, di mantenere in Laguna la presidenza anche per il primo semestre 2022, in considerazione del rallentamento dei lavori determinato dalla pandemia. Condivisa l'importanza di riavviare progettualità comuni su sostenibilità ambientale e transizione ecologica, politiche energetiche, innovazione, intermodalità, formazione e ricerca, consolidando le altre progettualità in corso in ambito logistico e infrastrutturale. (ANSA).