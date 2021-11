Infanzia: Otb (Diesel) e Unhcr insieme per scuola Mozambico

(ANSA) - BREGANZE (VICENZA), 16 NOV - In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di sabato 20 novembre, Otb Foundation di Renzo Rosso (Diesel) e Unhcr annunciano una partnership che porterà alla realizzazione di una nuova scuola in Mozambico nell'ambito dell'"Instant Network Schools", programma per l'istruzione dei bambini rifugiati.

Con la scuola realizzata da Otb Foundation e Unhcr verrà offerta la possibilità di studiare a oltre 2.000 bambini, guidati da 128 insegnanti e due coach. Ogni classe della nuova scuola sarà dotata di un kit Instant Classroom con 25 tablet, un computer portatile, un proiettore, un sistema di altoparlanti e uno di archiviazione e ricarica. Si aggiunge ad altre due nuove scuole avviate quest'anno da Unhcr in Mozambico, che servono una popolazione di quasi 9.000 studenti e oltre 200 insegnanti.

