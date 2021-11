Zoppas: emissioni Co2 -30% nel 2025

(ANSA) - VITTORIO VENETO, 15 NOV - Zoppas Industries (Irca Spa e Sipa Spa), punta ad abbattere del 30% le proprie emissioni di anidride carbonica entro il 2025, per giungere ad un azzeramento totale nel 2050.

Lo ha annunciato il presidente, Gianfranco Zoppas, sottolineando come la sostenibilità sia "un imperativo categorico morale per chi fa impresa oggi".

Il gruppo ha anche già avviato progetti con partner e fornitori affinché condividano e applichino gli stessi criteri così da intervenire anche sulle emissioni connesse all'attività dell'azienda".

Oggi Zoppas, presente in Europa, Americhe e Cina, ha un fatturato aggregato di oltre 800 milioni di euro e impiega circa 9.100 addetti. (ANSA).