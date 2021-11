Green pass: magistrato Pg Venezia no vax sospeso da servizio

(ANSA) - VENEZIA, 14 NOV - Un magistrato della Procura generale presso la Corte d'Appello di Venezia è stato sospeso dal servizio per non essersi vaccinato e non volersi sottoporre al tampone, quindi è senza Green pass.

Non si tratta dell'unico magistrato in Veneto a non essersi sottoposto alla vaccinazione, ma gli altri suoi colleghi comunque effettuano il tampone per potersi recare in ufficio.

Anche il personale di cancelleria e altri dipendenti non vaccinati, ma con il Green pass, sono comunque in servizio.

La sospensione del magistrato è fino alla scadenza dell'obbligo di Green pass per il personale delle pubbliche amministrazioni, che è stato fissato al prossimo 31 dicembre, data di tremine dello stato di emergenza Covid-19, che però potrebbe venire prorogato. (ANSA).