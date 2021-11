Fieracavalli Verona, 100 mila visitatori a 123/a edizione

(ANSA) - VERONA, 14 NOV - La 123/a edizione di Fieracavalli si è chiusa oggi a Veronafiere con oltre 100 mila visitatori. Un bilancio assolutamente lusinghiero per il salone internazionale del mondo equestre, che ha segnato la ripartenza dei grandi eventi fieristici in presenza.

"Di nuovo insieme, in un vortice di emozioni" è stato il claim di questa edizione che ha saputo riunire, dopo lo stop forzato e l'edizione digitale del 2020, l'intero panorama equestre in due fine settimana consecutivi: da 4 al 7 novembre e da venerdì 12 a oggi. In sette giorni di manifestazione sono stati appunto più di 100 mila gli operatori, gli atleti e gli appassionati che si sono ritrovati nel quartiere fieristico veronese uniti dalla passione per il cavallo, per un palinsesto con oltre 200 eventi tra gare sportive, esibizioni, convegni, eventi, arte e sociale grazie anche all'importante collaborazione con il Ministero dell'Agricoltura e la Federazione Italiana Sport Equestri.

Spazio anche al business, con i padiglioni commerciali e un incoming in collaborazione con Ice Agenzia, che ha permesso l'arrivo di operatori provenienti dall'Europa ma anche da paesi inattesi quali Qatar, Thailandia ed Etiopia. Numerose le presenze di visitatori dai paesi dalla forte tradizione equestre come gli Emirati Arabi, e anche per gli appassionati provenienti dall'Europa Orientale.

"Questa è stata l'edizione della ripartenza e ha confermato la centralità di Fieracavalli quale manifestazione di riferimento per il settore equestre in grado di riunire, intorno alla passione per il cavallo, sport, turismo, business e spettacolo" ha commentato il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese. Per il dg Giovanni Mantovani "Fieracavalli intercetta il trend, accelerato dalla pandemia, di riscoperta delle attività outdoor, di turismo lento e di scelta di uno stile di vita più sostenibile e rispettoso dei ritmi della natura. Ora guardiamo alla prossima edizione che tornerà al normale format su quattro giorni dal 3 al 6 novembre 2022" ha concluso. (ANSA).