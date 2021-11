Fieracavalli, cifre stellari per il nobile purosangue arabo

(ANSA) - VERONA, 13 NOV - C'è un settore del mondo equestre che ha a che fare decisamente con il business di alta gamma: è quello dei purosangue arabi. Tra gli appassionati di cavallo arabo che si sono ritrovati a Fieracavalli a Verona in questo secondo weekend di manifestazione, c'erano anche alcuni insospettabili amatori internazionali, in particolare due signore molto famose tra gli addetti ai lavori: Shirley Ann Shepherd, moglie di Charlie Watts (il batterista dei Rolling Stones scomparso lo scorso agosto), che possiede un vasto allevamento nel Devonshire in Inghilterra, e l'imprenditrice Nayla Hayek - presidente di The Swatch Group -, rinomata per essere una delle allevatrici più attive in Europa, con 30/40 nascite all'anno e proprietaria di oltre 100 esemplari. Uno dei suoi ultimi e più esclusivi "acquisti" è stato durante un'asta in Polonia, dove si è aggiudicata un prestigioso esemplare di purosangue arabo per oltre 500mila euro. Ma i due esemplari che stanno facendo parlare tra le scuderie del padiglione 7, sono Bordnica e Alsa in gara nel Campionato Europeo che si conclude domani proprio a Fieracavalli. Acquistate per 700 mila euro l'una - con un valore attuale che sfiora il milione di euro a testa - le due sono le favorite tra i 12 cavalli che Hayek ha portato a Verona.

Fino a domenica 14 novembre, la razza araba è impegnata nel Campionato Europeo, il concorso di morfologia che si svolge a Verona ogni due anni, e la Verona International Cup - B Int.

Show.

In questa tre giorni sono oltre 150 gli esemplari - tra puledri, fattrici e stalloni - che nel ring del Pala Volkswagen (pad.8) si sfidano per conquistare il titolo del miglior cavallo a livello internazionale ed europeo che domani vedrà il Gran Finale. (ANSA).