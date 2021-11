Veneto ancora oltre 1.000 contagi, aumentano (+22) ricoveri

(ANSA) - VENEZIA, 12 NOV - Per il secondo giorno consecutivo il Veneto supera mille nuovi contagi da Covid-19 registrati, 1.029 in più nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 489.298. Il dato emerge dal bollettino regionale, che segna 7 nuove vittime, con totale a 11.870.

Lievitano anche i numeri degli attuali positivi, che sono 14.872, 648 in più, e crescono i ricoveri, con 285 pazienti nei reparti ordinari (+21) e 60 (+1) nelle terapie intensive.

