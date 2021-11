Procuratie Vecchie a Venezia, Generali riaprono a primavera

(ANSA) - VENEZIA, 12 NOV - Riapriranno nella primavera 2022 le Procuratie Vecchie di Piazza San Marco a Venezia, dopo un restauro di cinque anni eseguito dallo studio David Chipperfield Architects Milan per conto di Generali.

Con l'inizio del 'conto alla rovescia' per l'inaugurazione, un modello in scala di una porzione dell'edificio che mostra alcuni degli interventi sarà esposto da oggi negli spazi dello "Human Garden" all'interno dei Giardini Reali, a loro volta riaperti al pubblico nel 2019, sempre dopo un restauro 'targato' Generali. Inoltre, fotografie inedite documentano la trasformazione dell'edificio, per mostrare l'entità dei lavori e le sfide poste dalla necessità di preservare la storia dell'edificio.

I lavori includono il restauro del primo e del secondo piano delle Procuratie, la riorganizzazione dell'accessibilità e della fruibilità attraverso l'inserimento di nuove scale e il rinnovato ingresso centrale al terzo piano. In esso sono previste aree espositive aperte al pubblico e legate alla fondazione "The Human Safety Net" di Generali, spazi di lavoro e un auditorium. L'edificio, che si sviluppa lungo il lato settentrionale di piazza San Marco, diventerà un polo d'attrazione e di attività, anche con finalità sociale. (ANSA).