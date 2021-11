Covid: Zaia, lontani da giallo ma serve massima serietà

(ANSA) - VENEZIA, NOV 12 - "Al momento i parametri del Veneto indicano che siamo ancora molto lontani dalla zona gialla, ma il trend in aumento dei casi deve essere affrontato con la massima serietà". Lo afferma in una nota il presidente regionale Luca Zaia, commentando i dati odierni della pandemia, che per il Veneto registrano 1.029 nuovi contagi.

"E' importante vaccinarsi - prosegue Zaia - ed è indispensabile anche rispettare alcune regole basilari nella vita quotidiana, come indossare la mascherina nei luoghi chiusi e in quelli aperti dove si verifichino assembramenti. In caso contrario il passaggio in giallo è un'ipotesi concreta", conclude. (ANSA).