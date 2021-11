Veneto torna a superare 1.000 casi Covid in un giorno

(ANSA) - VENEZIA, 11 NOV - In Veneto dopo mesi i contagi Covid tornano a sfondare la quota psicologica dei 1.000 casi giornalieri. Nelle ultime 24 ore sono state 1.077 le persone risultate positive ai tamponi. Si registrano anche 5 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Numeri che confermano la nuova ondata in atto, e che non si vedevano dall'inverno scorso.

Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia arriva a 488.269, quello dei decessi a 11..863. Schizza verso l'alto il numero dei soggetti attualmente positivi, 14.224 (+615).

L'andamento dei dati ospedalieri non mostra invece segni di criticità: i ricoverati con Covid nei reparti non critici, sono 269 (-4), quelli nelle terapia intensive 59 (+2) (ANSA).