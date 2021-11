Padre contro ex moglie no vax, a figlio prima dose vaccino

(ANSA) - VENEZIA, 10 NOV - Un bambino potrà venire vaccinato contro il Covid-19, e anche ricevere altri vaccini obbligatori che finora non gli sono stati somministrati, grazie a una decisione del Tribunale di Rovigo al quale si è rivolto il padre in una causa contro la madre 'no vax', da cui è divorziato.

Il decreto - scrive oggi Il Gazzettino - è il primo emesso in Veneto dopo altri casi in Italia. Il collegio dei giudici ritiene che il rifiuto alla vaccinazione anti-Covid del figlio "non trovi ragionevole giustificazione alla luce della documentazione prodotta e dell'interesse del minore a beneficiare della copertura vaccinale".

Il genitore, autorizzato così dal tribunale, ha potuto firmare il modulo di consenso alla vaccinazione senza bisogno che fosse controfirmato dalla donna, e lunedì scorso il figlio ha ricevuto la prima dose nel centro vaccinale di Adria (Rovigo). Era stato proprio lui a chiederlo, impossibilitato di fare una vita sociale come tutti gli altri amici e compagni di scuola. (ANSA).