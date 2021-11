Cna, il Pil del 2021 del Veneto chiuderà a +6,4%

(ANSA) - VENEZIA, 10 NOV - Nel 2021 il Pil del Veneto dovrebbe crescere del 6,4%, riducendo il gap rispetto al periodo pre-pandemia a 3,2 punti percentuali. Per il 2022 si attende un ulteriore +4,7%, portando l'economia regionale a un livello superiore al 2019, dopo il -9% del periodo Covid-19. Il dato emerge dall'ultimo Focus 2021 dell'Osservatorio Economia e Territorio, condotto dal Centro Studi Sintesi per la Cna del Veneto.

Sulla base delle ultime proiezioni, prosegue l'associazione, il 2021 dovrebbe chiudersi con una ripresa dei consumi delle famiglie (+5,9%), ancora inferiori rispetto al 2019 (-7,5%). Nel 2022 i consumi dovrebbero crescere del +5,2%.

Il trend degli investimenti in Veneto conferma sostanzialmente le stime precedenti: per il 2021 le proiezioni indicano una crescita del 15,8%. Nel 2022 si attende un'ulteriore incremento della dinamica degli investimenti del +7,1%.

Il numero di imprese attive a settembre 2021 è di poco superiore al livello di fine 2019 (+0,2%), ma ampiamente al di sotto del trend nazionale (+1,2%). E' il risultato della crescita dei servizi e dell'edilizia, contro la flessione in particolare di commercio-turismo, agricoltura e manifatturiero.

Nel turismo i primi otto mesi registrano 35,9 milioni di presenze, +49% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, -34% sul 2019. Tra gennaio e agosto si sono registrate 16,4 milioni di presenze italiane, +23% sul 2020 e -7% sul 2019; 19,5 milioni quelle straniere, +81% rispetto al 2020 e -48% sul 2019.

Nel primo semestre 2021 si conferma la ripresa delle esportazioni, in Veneto +23,8% rispetto ai primi sei mesi del 2020, +6,6 miliardi di euro. Il Veneto ha già recuperato quanto perso nel 2020: +5% sui primi sei mesi del 2019. (ANSA).