Caso Samy: papà assume l'incarico di ammistratore della figlia

Spetterà da oggi al papà di Samatha, la 30enne di Feltre in stato vegetativo irreversibile, decidere se far proseguire o meno i trattamenti medici che tengono in vita la figlia. Giorgio D'Incà ha firmato oggi davanti al giudice tutelare di Belluno l'accettazione dell'incarico di amministratore di sostegno. Lo conferma l'avvocato della famiglia, Davide Fent.

Il provvedimento non consente al papà di chiedere lo spegnimento delle macchine, ma potrà opporsi al proseguimento dei trattamenti vitali, nel momento in cui l'equipe medica che ha in cura la giovane stabilisse che non sono più nell'interesse della paziente.