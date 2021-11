Covid: Veneto, +883 contagi e 7 morti nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 09 NOV - Nuovo balzo in alto dei contagi Covid in Veneto, che in sole 24 ore registra 883 nuovi positivi, ed anche 7 vittime. Per i casi, si tratta di un dato doppio rispetto a quelli degli ultimi giorni (ieri erano 432). Lo riferisce il bollettino della Regione. Il conteggio degli infetti da inizio epidemia si porta a 486.261, quello dei decessi a 11.856. Prosegue la crescita delle persone attualmente positive, 13.170 (+ 267.

L'andamento dei dati ospedalieri segue il peggioramento della situazione epidemica: i ricoverati in area non critica sono 261 (+4), quelli in terapia intensiva 58 (+6). (ANSA).