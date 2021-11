Rugby: convocati Lovotti, 4 azzurri aggregati all'Italia A

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Lo staff tecnico della Nazionale italiana di rugby, guidato da Kieran Crowley, ha convocato Andrea Lovotti, che inizialmente era stato inserito nella lista dell'Italia A, in sostituzione dell'infortunato Matteo Nocera, per il raduno a Verona in preparazione del secondo impegno delle Nations Series contro l'Argentina. Il match è in programma a Treviso sabato 13 novembre.

Oggi, inoltre, scatta il raduno dell'Italia A che domenica 14 novembre, alle 14,30, scenderà in campo per la seconda volta in stagione per affrontare l'Uruguay allo stadio Plebiscito di Padova. Rispetto alla convocazione iniziale saranno assenti Mbandà, Pasquali e Capuzzo, indisponibili. In sinergia con lo staff tecnico dell'Italrugby, sempre oggi si aggregheranno alla rosa dell'Italia A i vari Traoré, Steyn, Marin e Bruno.

Convocati anche Bianchi, Meggiato e Pani. (ANSA).