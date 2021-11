Confindustria: area Veneto nuova Capitale Cultura d'Impresa

(ANSA) - ALBA, 06 NOV - L'area vasta Padova-Rovigo-Treviso-Venezia è la nuova Capitale della Cultura d'Impresa per il 2022, nell'ambito del progetto lanciato da Confindustria con Genova nel 2019 . Prende il testimone da Alba dove oggi è avvenuta la proclamazione nel corso del Forum Piccola Industria di Confindustria.

"Grande soddisfazione - sottolinea una nota - in Assindustria Venetocentro e in Confindustria Venezia-Rovigo che hanno presentato il dossier di candidatura al progetto promosso da Confindustria, con il patrocinio del Ministero della Cultura, nell'ambito delle iniziative per la promozione e diffusione della cultura d'impresa, con l'obiettivo di valorizzare i territori e le economie locali con una forte impronta industriale, in cui la sinergia fra il sistema produttivo e i valori creativi e culturali assume una dimensione distintiva e crea occasioni di sviluppo e crescita per le città e i relativi territori".

Dopo Alba e prima ancora Genova, che hanno ospitato le precedenti edizioni, "sarà quindi Capitale della Cultura d'Impresa uno dei vertici del nuovo Triangolo industriale italiano, nella dimensione metropolitana del Veneto centrale, forte di un'economia competitiva e diversificata, poli internazionali di ricerca e innovazione, primati produttivi mondiali nel made in Italy, nel turismo, arte e cultura e di una posizione baricentrica nell'Unione europea". (ANSA).